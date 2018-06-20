Вооруженные люди напали на пограничников на Западной Украине

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Госпогранслужба Украины сообщает о серьезном инциденте, который имел место на западной украинской границе. Девятнадцатого июня здесь произошло нападение на отряд пограничников.

Украинские пограничники, преследовавшие нарушителей государственной границы, столкнулись с активным сопротивлением, организованным группой из двух десятков вооруженных мужчин. В ходе конфликта пограничникам пришлось применить оружие, в результате чего один из нападавших был ранен в ногу.

Инцидент произошел в Черновицкой области, на границе с Румынией. Здесь, как отмечают украинские силовики, процветает контрабанда, с которой и пытаются бороться пограничники. Получается у них, как видим, с переменным успехом.