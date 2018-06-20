Среда 20 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Происшествия» 25-летний парень трижды убивал сожителей своей матери

25-летний парень трижды убивал сожителей своей матери

Среда, 20 Июня 2018 10:44
25-летний парень трижды убивал сожителей своей матери Фото из открытых источников

Жителя Комсомольска-на-Амуре, который в свои двадцать пять лет убил уже троих людей, задержали местные правоохранители. Третьей жертвой амурчанина, как и в двух предыдущих случаях, снова стал сожитель его матери.

 

По словам "заботливого сына", забившего очередного сожителя своей матери камнем, таким образом он всего лишь хотел защитить свою родительницу от издевательств, которым она якобы подвергалась. "Благородные мотивы" отправят убийцу за решетку — будем надеяться, что надолго.

 

В прошлый раз убийца покушался на жизнь сожителя своей матери в 2012 году, а до этого его судили за аналогичное преступление в 2012. Получается, что за первое убийство ему дали всего четыре года — вот оно, "торжество" отечественной системы правосудия, где более серьезное наказание можно получить за какой-нибудь танец около храма.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости убийство
Главное за сутки
США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека США во вторник заявили о своем выходе из состава Совета ООН по правам человека, спровоцировав этим решением критику в свой адрес со стороны ряда стран и международных организаций. На пресс-конференции…
СМИ: Боевики ХАМАС выпустили 45 ракет по Израилю СМИ: Боевики ХАМАС выпустили 45 ракет по Израилю За ночь с 19 на 20 июня боевики военизированного движения ХАМАС запустили из сектора Газа около 45 ракет в сторону израильских территорий, сообщается в твиттере армии Израиля. В израильской армии…
Чемпионат мира 2018: Сборная РФ практически обеспечила себе исторический выход из группы Чемпионат мира 2018: Сборная РФ практически обеспечила себе исторический выход из группы Сборная России по футболу со счетом 3:1 обыграла команду Египта в матче второго тура группового этапа чемпионата мира и фактически обеспечила себе выход из группы. Юридически это событие может быть…

Читайте также
Британец надел противоножевой жилет и убил себя ножом Британец надел противоножевой жилет и убил себя ножом Житель Великобритании, намеревавшийся разыграть гостей вечеринки весьма необычным образом, в итоге совершил незапланированный суицид — пишет локальное издание Teesside Gazette в материале, посвященном молодому человеку, который надел противоножевой жилет и…
Туристы взобрались на 30-метровую стену и разбились, пытаясь сделать селфи Туристы взобрались на 30-метровую стену и разбились, пытаясь сделать селфи "Смертельные селфи" становятся все более распространенным, но от этого не менее печальным феноменом. Очередное такое происшествие имело место в Португалии, где с тридцатиметровой стены сорвались и разбились насмерть австралиец и…
Мужчина избил девушку до полусмерти из-за приложения на смартфоне‍ Мужчина избил девушку до полусмерти из-за приложения на смартфоне‍ Приложение Snapchat, которое установила на свой смартфон жительница США, едва не стало причиной ее смерти — девушку избил до полусмерти ее возлюбленный, запретивший ей общаться в социальных сетях. По словам…
Молодой мужчина украл у трупа два пальца и попал под суд‍ Молодой мужчина украл у трупа два пальца и попал под суд‍ Новозеландец, который украл два пальца с выставки трупов, предстал перед судом. По данным локального издания New Zealand Herald, воришка заплатит за свой опрометчивый поступок весьма серьезную сумму — одиннадцать тысяч…
Фото
Самый высокий вертикальный склон в мире: Гора Тор Самый высокий вертикальный склон в мире: Гора Тор

Гора Тор, или официально Пик Тор, расположенная в национальном парке Ауйюиттук (Auyuittuq) на остров...

Видео

 

Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило 200

Самые популярные материалы
Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России
Почему Латвия до дрожи боится обнародования архивов КГБ Почему Латвия до дрожи боится обнародования архивов КГБ
США признали: "Будапештский меморандум" был пустой бумажкой США признали: "Будапештский меморандум" был пустой бумажкой
Всех пользователей WhatsApp ждет сильнейшее потрясение Всех пользователей WhatsApp ждет сильнейшее потрясение
Необъявленная война: Как Россия победила НАТО Необъявленная война: Как Россия победила НАТО
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.