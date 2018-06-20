25-летний парень трижды убивал сожителей своей матери

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Жителя Комсомольска-на-Амуре, который в свои двадцать пять лет убил уже троих людей, задержали местные правоохранители. Третьей жертвой амурчанина, как и в двух предыдущих случаях, снова стал сожитель его матери.

По словам "заботливого сына", забившего очередного сожителя своей матери камнем, таким образом он всего лишь хотел защитить свою родительницу от издевательств, которым она якобы подвергалась. "Благородные мотивы" отправят убийцу за решетку — будем надеяться, что надолго.

В прошлый раз убийца покушался на жизнь сожителя своей матери в 2012 году, а до этого его судили за аналогичное преступление в 2012. Получается, что за первое убийство ему дали всего четыре года — вот оно, "торжество" отечественной системы правосудия, где более серьезное наказание можно получить за какой-нибудь танец около храма.