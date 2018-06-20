Житель Пакистана застрелил девушку за отказ выйти за него замуж

Восемнадцатилетняя жительница Пакистана, которая отвергла настойчиво добивавшегося ее руки и сердца мужчину, поплатилась за это собственной жизнью — пакистанец, которому она отказала, убил ее выстрелом в голову.
По данным локальных СМИ, убийца работал в той же фирме, что и его жертва. В какой-то момент он сделал предложение девушке, однако та не ответила взаимностью, чем и подписала себе смертный приговор. Дождавшись окончания рабочего дня, мужчина выстрелил девушке в голову.
Совершив убийство, пакистанец пытался скрыться, однако был схвачен своими коллегами и передан в руки сотрудников правоохранительных органов. Убитая девушка, по уточненным данным, была единственным кормильцем своей семьи.
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