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Житель Пакистана застрелил девушку за отказ выйти за него замуж

Среда, 20 Июня 2018 09:56
Житель Пакистана застрелил девушку за отказ выйти за него замуж Фото из открытых источников

Восемнадцатилетняя жительница Пакистана, которая отвергла настойчиво добивавшегося ее руки и сердца мужчину, поплатилась за это собственной жизнью — пакистанец, которому она отказала, убил ее выстрелом в голову.

 

По данным локальных СМИ, убийца работал в той же фирме, что и его жертва. В какой-то момент он сделал предложение девушке, однако та не ответила взаимностью, чем и подписала себе смертный приговор. Дождавшись окончания рабочего дня, мужчина выстрелил девушке в голову.

 

Совершив убийство, пакистанец пытался скрыться, однако был схвачен своими коллегами и передан в руки сотрудников правоохранительных органов. Убитая девушка, по уточненным данным, была единственным кормильцем своей семьи.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Пакистан
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