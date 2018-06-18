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Британец надел противоножевой жилет и убил себя ножом

Понедельник, 18 Июня 2018 12:33
Британец надел противоножевой жилет и убил себя ножом Фото из открытых источников

Житель Великобритании, намеревавшийся разыграть гостей вечеринки весьма необычным образом, в итоге совершил незапланированный суицид — пишет локальное издание Teesside Gazette в материале, посвященном молодому человеку, который надел противоножевой жилет и ткнул в себя ножом.

 

Погибшему было двадцать два года — он отпраздновал день рождения за несколько дней до печального инцидента. Юноша захотел удивить гостей вечеринки путем инсценировки самоубийства, в ходе которой он вонзил в себя нож. На парне, при этом, был специальный бронежилет, защищающий от ножевых ранений.

 

Вот только жилет оказался ненастоящим. Поэтому рана, которую нанес Джордан Истон сам себе, стала фатальной — медики не смогли спасти истекающего кровью британца.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Нож
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