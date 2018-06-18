Хороший ли метамфетамин? Мужчина принес в полицию на проверку наркотики

Житель США, засомневавшийся в качестве приобретенного им метамфетамина, принес наркотик в полицию, чтобы его проверили специалисты из отдела наркоконтроля. Однако в полиции не оценили намерения мужчины и арестовали его.
Инцидент, о котором сообщает ресурс WDRB, имел место в калифорнийском городе Хоторн двенадцатого июня — сорокадевятилетний Дуглас Питер Келли позвонил в полицию и пожаловался на "не тот эффект", произведенный на него метамфетамином. Мужчина попросил полицейских провести экспертизу наркотика, чтобы "выдвинуть обвинение" против недобросовестного дилера.
"Да, да, конечно, приходите и приносите ваш мет на проверку", — сказали доверчивому американцу коварные копы, а затем просто дождались наркомана и арестовали его, обвинив в хранении запрещенного вещества.
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