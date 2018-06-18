Молодой мужчина украл у трупа два пальца и попал под суд‍

Фото из открытых источников

Новозеландец, который украл два пальца с выставки трупов, предстал перед судом. По данным локального издания New Zealand Herald, воришка заплатит за свой опрометчивый поступок весьма серьезную сумму — одиннадцать тысяч американских долларов.

И этой цифры можно вывести среднюю стоимость мертвого пальца, представленного в рамках выставки Body Worlds Vital — она составляет пять с половиной тысяч долларов США.

Инцидент с кражей пальцев имел место в Окленде четвертого мая. 28-летний местный житель зачем-то похитил два мертвых пальца, но его поступок не остался незамеченным. Выставка Body Worlds Vital, пострадавшая в результате действий мужчины, была создана двадцать с лишним лет назад и представляет собой передвижную экспозицию мертвых органов и тел.