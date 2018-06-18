Житель Кургана не разблокировал ворованный iPhone и подал в суд‍

Фото из открытых источников

Иск против корпорации Apple подал в суд житель Кургана, который приобрел на рынке ворованный iPhone и не смог его разблокировать. Об уникальном случае сообщает телеграм-канал Mash.

По данным канала, мужчина, проживающий в городе Курган, купил на рынке б/у айфон, однако не смог включить девайс из-за режима "найти iPhone", который, очевидно, был активирован прежним владельцем устройства. То есть, речь явно идет о ворованном смартфоне.

Но этот факт нисколько не смутил курганца, решившего отстаивать свои пошатнувшиеся права в суде. Представители Тверского суда столицы Российской Федерации, к которым за деталями обратились журналисты, не дали никаких комментариев, сославшись на то, что для этого необходима фамилия истца.