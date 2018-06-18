Жительница США голыми руками задушила напавшую на нее рысь

Бешеная рысь, напавшая на сорокашестилетнюю жительницу США ДеДе Филлипс, явно выбрала не ту жертву — женщина схватила животное за горло и задушила, а затем полумертвого зверя добил подоспевший на помощь сын атакованной.
"Я находилась на переднем дворе нашего дома, когда на меня напала рысь. Но я подумала, что сегодня слишком хороший день, чтобы умирать, поэтому вступила в схватку со зверем и вышла из нее победительницей. Вот так-то", — рассказывает Филлипс.
Тело рыси отдали на исследование, которое показало, что животное было инфицировано бешенством. Американка, которой рысь нанесла многочисленные мелкие травмы своими зубами и когтями, теперь проходит курс терапии от бешенства. Лечение является весьма недешевым — только первый этап процесса обойдется в десять тысяч долларов.
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