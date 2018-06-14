Мексиканскому политику выстрелили в голову, пока он делал селфи с поклонницей

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Быть политиком, бросившим вызов организованной преступности — весьма опасно в целом, а если дело происходит в Мексике, то речь идет о двойной опасности. Это наглядно продемонстрировал застреленный в голову Фернандо Пурон, кандидат в мексиканский конгресс, у которого не заладились отношения с преступным миром.

Убийство произошло в городе Пьедрас-Неграс — к возвращавшемуся с очередных предвыборных дебатов Пурону подошла женщина с селфи-палкой и предложила ему сделать совместное фото. Политик согласился, однако во время позирования ему выстрелил в затылок неизвестный мужчина. Инцидент был зафиксирован камерами наблюдения — смотрите видео ниже.

Фернандо Пурон стал сто двенадцатым политиком, убитым в Мексике. Расследованием убийства занимается местная полиция, однако шансов на справедливое правосудие довольно немного.