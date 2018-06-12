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В Волгограде столкнулись баржа и катамаран, погибли 11 человек

Вторник, 12 Июня 2018 11:27
В Волгограде столкнулись баржа и катамаран, погибли 11 человек Фото из открытых источников

Тело последней пассажирки катамарана, погибшей в ЧП на Волге близ Волгограда, подняли из воды, поисково-спасательные работы завершены. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

 

"Только что закончилась поисково-спасательные работы. Поднято из воды тело последней пассажирки катамарана. Число погибших при ЧП — 11 человек", — отметили в ведомстве.

 

Как отметил собеседник агентства РИА Новости, с родственниками погибших общаются медики и психологи.

 

Инцидент произошел на Волге возле острова Голодный рядом с Волгоградом, в километре от береговой линии столкнулись катамаран и буксир в составе двух барж, катамаран перевернулся.

 

Как сообщили в Росморречфлоте, теплоход, с которым столкнулся катамаран, шел строго по фарватеру и возможности для маневра у него не было.

 

На борту 12-местного катамарана находились 16 человек, все они граждане России. При столкновении люди оказались за бортом.

 

Следственный комитет возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК ("Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц").

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Волкова Алена Опубликовано в Происшествия   Теги Волгоград
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