Под Рязанью двое мужчин на спор изнасиловали женщину

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Изнасилование на спор, которое осуществили двое жителей одного из сел Рязанской области, стало причиной возбуждения уголовного производства по пункту "а" второй части статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации — сообщают официальные представители Следственного управления Следственного комитета России.

Мужчин, которые изнасиловали односельчанку "на спор", задержали по горячим следам — что и не удивительно, так как сложно остаться неидентифицированными, осуществляя преступление против половой неприкосновенности жительницы своего же села.

"Мужчины 1990-го и 1996-го годов рождения гуляли по селу и решили изнасиловать кого-нибудь на спор. Победитель должен был получить пять тысяч рублей. Договорившись, сельчане постучали в один из домов и изнасиловали открывшую им дверь женщину поочередно. Кто победил в споре — неясно, но за решетку отправятся оба", — комментируют происшествие под Рязанью правоохранители.