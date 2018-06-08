Под Рязанью двое мужчин на спор изнасиловали женщину

Изнасилование на спор, которое осуществили двое жителей одного из сел Рязанской области, стало причиной возбуждения уголовного производства по пункту "а" второй части статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации — сообщают официальные представители Следственного управления Следственного комитета России.
Мужчин, которые изнасиловали односельчанку "на спор", задержали по горячим следам — что и не удивительно, так как сложно остаться неидентифицированными, осуществляя преступление против половой неприкосновенности жительницы своего же села.
"Мужчины 1990-го и 1996-го годов рождения гуляли по селу и решили изнасиловать кого-нибудь на спор. Победитель должен был получить пять тысяч рублей. Договорившись, сельчане постучали в один из домов и изнасиловали открывшую им дверь женщину поочередно. Кто победил в споре — неясно, но за решетку отправятся оба", — комментируют происшествие под Рязанью правоохранители.
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