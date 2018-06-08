В Омске профессиональный боец отправил в кому подростка

Омские полицейские разыскивают мужчину, который напал на компанию подростков, распевавших песни на лавочке у подъезда, и отправил одного из них в кому хорошо поставленным ударом. Подозреваемый, как предполагается, профессиональный боец.
Инцидент, по данным городских изданий, произошел двадцать четвертого мая — подростки собрались в честь завершения учебного года и пели песни под гитару. Песни, при этом, содержали нецензурные слова — это обстоятельство не понравилось неизвестному, который подошел к подросткам и пустил в дело кулаки. Одного удара оказалось достаточно для того, чтобы пострадавший несовершеннолетний потерял сознание и впоследствии впал в кому.
Сейчас подросток в тяжелом состоянии находится в реанимации. Человека с навыками рукопашного боя, который на него напал, разыскивают, однако без особых успехов. Фоторобот подозреваемого ниже.
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