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Сорвавшаяся с горы альпинистка шесть дней выживала без еды

Пятница, 08 Июня 2018 11:56
Сорвавшаяся с горы альпинистка шесть дней выживала без еды Фото из открытых источников

Туристка из Южной Кореи, отправившаяся в Австралию для осуществления одиночного похода к горе Тайсон, однако попавшая в серьезную переделку, была спасена после того, как ей пришлось выживать без еды и снаряжения в течение шести дней. Об инциденте сообщает газета Brisbane Times.

 

По данным издания, двадцатипятилетняя альпинистка по имени Чжухи Хан решила покорить гору Тайсон в одиночку. Девушка предполагала, что доберется в пункт назначения первого июня — и за день до этого ее действительно видели в локальном супермаркете. Однако затем она пропала. Шестого июня, когда друзья Чжухи Хан поняли, что случилось что-то неладное, началась поисковая операция.

 

Военные, спасатели, добровольцы и полицейские все-таки отыскали Хан — экстремалка, как выяснилось, сорвалась со скалы и оказалась в труднодоступном ущелье, в котором вынуждена была выживать на протяжении нескольких дней.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости альпинист
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