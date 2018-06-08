Сорвавшаяся с горы альпинистка шесть дней выживала без еды

Туристка из Южной Кореи, отправившаяся в Австралию для осуществления одиночного похода к горе Тайсон, однако попавшая в серьезную переделку, была спасена после того, как ей пришлось выживать без еды и снаряжения в течение шести дней. Об инциденте сообщает газета Brisbane Times.
По данным издания, двадцатипятилетняя альпинистка по имени Чжухи Хан решила покорить гору Тайсон в одиночку. Девушка предполагала, что доберется в пункт назначения первого июня — и за день до этого ее действительно видели в локальном супермаркете. Однако затем она пропала. Шестого июня, когда друзья Чжухи Хан поняли, что случилось что-то неладное, началась поисковая операция.
Военные, спасатели, добровольцы и полицейские все-таки отыскали Хан — экстремалка, как выяснилось, сорвалась со скалы и оказалась в труднодоступном ущелье, в котором вынуждена была выживать на протяжении нескольких дней.
Остров Тасиро в Японии, более известный как "Остров кошек" славится множеством живущих на нем кошек,...
Предельно низкий полет Су-25 над пляжем в Кирилловке
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.