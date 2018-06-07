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Пенсионер отбился от вооруженного грабителя при помощи трости

Четверг, 07 Июня 2018 11:30
Пенсионер отбился от вооруженного грабителя при помощи трости Фото из открытых источников

Американский пенсионер, ранее переживший инсульт, отбился от вооруженного ножом грабителя, применив свою трость. Новость об этом распространим телеканал Fox 8.

 

68-летний житель населенного пункта Уинстон-Сейлем, что на территории Северной Каролины, услышал лай собаки около пяти часов утра — пес лаял на двоих подозрительных мужчин, стоявших на пороге дома пенсионера. Один из грабителей остался на улице, а второй достал нож и потребовал деньги.

 

"Пока я искал бумажник, в комнату вошла моя жена, но я убедил ее уйти. Грабитель, тем временем, отвлекся, поэтому я ударил его по шее тростью. Он начал размахивать ножом, но я продолжал наносить удары, пока он не отступил. В итоге он сбежал, а я получил незначительные ножевые ранения", — рассказывает отважный пенсионер.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости пенсионеры
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