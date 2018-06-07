Пенсионер отбился от вооруженного грабителя при помощи трости

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Американский пенсионер, ранее переживший инсульт, отбился от вооруженного ножом грабителя, применив свою трость. Новость об этом распространим телеканал Fox 8.

68-летний житель населенного пункта Уинстон-Сейлем, что на территории Северной Каролины, услышал лай собаки около пяти часов утра — пес лаял на двоих подозрительных мужчин, стоявших на пороге дома пенсионера. Один из грабителей остался на улице, а второй достал нож и потребовал деньги.

"Пока я искал бумажник, в комнату вошла моя жена, но я убедил ее уйти. Грабитель, тем временем, отвлекся, поэтому я ударил его по шее тростью. Он начал размахивать ножом, но я продолжал наносить удары, пока он не отступил. В итоге он сбежал, а я получил незначительные ножевые ранения", — рассказывает отважный пенсионер.