Россиянин, который пытался изнасиловать трех женщин за одну ночь, каждый раз терпел фиаско

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Московские полицейские задержали мужчину, который в ночь с четвертого на пятое июня пытался насиловать незнакомых ему женщин. Преступник, как отмечают официальные представители Главного управления СК РФ по Москве, совершил три попытки, однако каждый раз терпел неудачу.

"Двадцатитрехлетний мужчина трижды за одну ночь нападал на разных женщин и пытался их изнасиловать. Однако женщины оказывали ему активное сопротивление, поэтому насильник в итоге потерпел фиаско. При одном из нападений ему удалось отобрать у своей жертвы мобильный телефон", — рассказывают правоохранители, уточняя, что события происходили в Можайском районе столицы.

Задержанный объяснил свои действия просто. "Я просто был пьяный", — заявил он. В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения для неудавшегося насильника.