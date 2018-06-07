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При взрыве в Багдаде погибли 18 и получили ранения более 90 человек

Четверг, 07 Июня 2018 09:59
При взрыве в Багдаде погибли 18 и получили ранения более 90 человек Фото из открытых источников

Жертвами взрыва на востоке Багдада в среду вечером стали 10 человек, более 90 получили ранения, сообщают РИА новости со ссылкой на сообщение представителя министерства здравоохранения Ирака.

 

"Окончательное число раненных в результате взрыва в Мадинат ас-Садр на востоке Багдада составило 93 человека, 70 уже выписались из больниц, десять погибли", — сказал он.

 

Как сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на представителя МВД Ирака, на востоке Багдада взорвался склад с боеприпасами. При этом источник телеканала в полиции отметил, что боеприпасы хранились в мечети и взрыв произошел, когда их переносили из мечети в стоявшую поблизости машину.

 

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило со ссылкой на источники в силовых структурах, что жертвами двух взрывов, произошедших в среду вечером в Багдаде, стали семь человек, 20 получили ранения.

 

По данным агентства, взрывные устройства сработали недалеко от мечети в шиитском районе Багдада. Ранее источник в силах безопасности сообщил РИА Новости, что вблизи одной из популярных кофеен в шиитском районе "Мадинат ас-Садр" взорвалась заминированная машина. В этом районе в основном проживает шиитская община, поддерживающая религиозного лидера Муктаду ас-Садру, чей блок победил недавно на выборах в парламент страны 12 мая.

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Происшествия  
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