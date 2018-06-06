Москвич обнаружил в своей квартире 165 зарегистрированных мигрантов

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Житель столицы РФ случайно узнал о том, что его квартира каким-то неведомым образом превратилась в "кишлак" — в квартире у москвича были зарегистрированы 165 мигрантов.

"А давайте-ка я познакомлю вас со своим кишлаком. Кто же все эти люди, которых с 2010-го года регистрировали в моей квартире? А вот кто: Абдисаламов Адилбек Саматович, Абдувохидова Мухайехон Кахрамоновна, Абдувахобов Абдужабор Гафорович, Абдимаматов Нурбек Абдимаматович, Абдуразакова Махсуда Кимсановна, Абдумоминов Сапарали Жумабаевич [и так далее, список очень длинный]", — написал Александр Егорцев на своей странице в социальной сети Facebook.

В данный момент Егорцев требует объяснений от МВД — москвич уверен, что правоохранители должны объяснить ему, как вышло так, что на его адрес в течение нескольких лет регистрировали мигрантов. Мужчина, при этом, подозревает что 165 мигрантов — это лишь "верхушка айсберга".