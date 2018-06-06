В Череповце пьяный мужчина во время ремонта застрял под собственной ванной

Жителя Череповца, который занимался ремонтом в состоянии алкогольного опьянения, чуть было не убило ванной — массивный предмет сантехники придавил мужчину, когда тот полез чинить трубы. И если бы не спасатели, которые прибыли по вызову, все могло бы сложиться печально.
Но пьяному череповчанину, можно сказать, повезло — заточение под "чугунным саркофагом" не привело к сколько-нибудь серьезным травмам. Мужчину оперативно вызволили из плена, а ванну, соскочившую с кирпичей, на которых она стояла, установили обратно.
"В помещении, где имело место ЧП, осуществлялся ремонт. В какой-то момент хозяин квартиры погрузился в запой, а ремонт, соответственно, был приостановлен. Прошло некоторое время, и мужчина решил совмещать распитие алкоголя с ремонтом — это, как видим, не привело ни к чему хорошему", — комментируют ситуацию спасатели.
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