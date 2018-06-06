Взрыв в Страсбурге: 11 человек получили ранения

Фото из открытых источников

Чрезвычайное происшествие во Франции — в Страсбурге, что на северо-востоке страны, прогремел взрыв в зернохранилище, в результате которого начался масштабный пожар. По данным локальных спасательных служб, в результате взрыва и пожара пострадали по меньшей мере одиннадцать человек, однако итоговое количество раненых может быть выше.

Согласно уточненным данным, взрыв имел место в портовой зоне города — сюда уже направили большое количество пожарных и медиков. Причины взрыва, тем временем, пока не определены — делать какие-то выводы, как отмечают огнеборцы, можно будет только после полной ликвидации огня.

"Взрыв прогремел в пол десятого утра по местному времени. Зернохранилище, где произошел взрыв, оказалось во власти огня, который все еще не удалось локализовать. Пострадавших пока 11, но цифра может увеличиться. На месте работают семьдесят пожарных", — говорят власти Страсбурга.