Крушение истребителя в Индии — кроме пилота погибли пять коров

Истребитель-бомбардировщик ВВС Индии разбился сегодня утром на территории штата Гуджарат. Самолет, взлетевший с расположенной здесь базы Джамнагар, выполнял рутинный тренировочный полет, однако что-то пошло не так — сообщают локальные СМИ.
Коровы, как все знают, являются священными животными в Индии, поэтому неизвестно, чему больше огорчилась индийская общественность — крушению истребителя-бомбардировщика национальных ВВС и гибели его пилота, или смерти пяти коров, на которых рухнул самолет.
Речь идет, согласно заявлению штаба ВВС, о самолете Jaguar — этот довольно устаревший штурмовик находится на вооружении у местных военно-воздушных сил с 1979 года. В причинах крушения военного самолета теперь разбираются эксперты.
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