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Жителя Петербурга будут судить за кражу кошки с выставки

Вторник, 05 Июня 2018 13:56
Жителя Петербурга будут судить за кражу кошки с выставки Фото из открытых источников

Петербуржец, который украл кошку дорогой породы с выставки животных, предстанет перед судом — заявляют официальные представители прокуратуры Санкт-Петербурга.

 

По данным петербургских правоохранителей, мужчина похитил кошку породы мейн-кун по кличке Евангелиста из палатки "Экспофорума". Инцидент имел место в апреле этого года. Полицейские в итоге разыскали похитителя животного, изъяли у него кошку (она находилась в квартире у мужчины) и вернули зверя его хозяевам.

 

Дело будет рассматривать Пушкинский райсуд города. Двадцатидевятилетнему любителю дорогих кошек, который в полном объеме признал свою вину в осуществлении преступления, инкриминируется "кража со значительным ущербом".

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Кошка
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