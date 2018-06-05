Жителя Петербурга будут судить за кражу кошки с выставки

Петербуржец, который украл кошку дорогой породы с выставки животных, предстанет перед судом — заявляют официальные представители прокуратуры Санкт-Петербурга.
По данным петербургских правоохранителей, мужчина похитил кошку породы мейн-кун по кличке Евангелиста из палатки "Экспофорума". Инцидент имел место в апреле этого года. Полицейские в итоге разыскали похитителя животного, изъяли у него кошку (она находилась в квартире у мужчины) и вернули зверя его хозяевам.
Дело будет рассматривать Пушкинский райсуд города. Двадцатидевятилетнему любителю дорогих кошек, который в полном объеме признал свою вину в осуществлении преступления, инкриминируется "кража со значительным ущербом".
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