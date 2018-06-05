Пьяный мужчина напал на монахинь и полицейского в обители

Покой монахинь Свято-Елисаветинского монастыря был нарушен в результате нападения, которое на обитель осуществил пьяный мужчина. О происшествии в монастыре, который расположен под Калининградом, сообщают региональные СМИ.
"Мужчина вел себя агрессивно, угрожал монахиням, портил имущество монастыря, а также в целом демонстрировал тотальное неуважение ко всем. Находившегося под воздействием алкоголя дебошира в конце концов удалось задержать — в этом монахиням помог местный участковый, поднятый по тревоге", — рассказывает Наталья Гацко, старший помощник главы СУ СК РФ по региону.
Агрессивный посетитель монастыря, при этом, пытался применить насилие против участкового — в частности, дебошир бросил в представителя власти картину, а также ударил его ногой. Именно по статье о применении насилия против представителя власти в отношении мужчины теперь и возбуждено уголовное производство.
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