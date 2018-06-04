Россиянин, который ввез в Белоруссию 285 кг гашиша, проведет в белорусской тюрьме 18 лет

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Гражданин Российской Федерации, который ввез на территорию Республики Беларусь двести восемьдесят пять с лишним килограммов гашиша, был приговорен судом Гродненского района к заключению сроком на восемнадцать лет.

"Россиянин проведет в колонии усиленного режима 18 лет, плюс, суд принял решение конфисковать имущество обвиняемого", — заявил Павел Варейко, официальный представитель суда.

Речь, как уточняется, идет о 56-летнем россиянине, который пытался провезти гашиш на легковом автомобиле. Мужчина следовал из Польши и был задержан на пункте пропуска "Брузги", сотрудники которого выявили в его машине тайники с наркотиком, расфасованным по брикетам. Общая масса 372 брикетов гашиша превысила 285 килограммов.