«Учителя года» арестовали за интимные отношения со школьницами

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Американского педагога, которого совсем недавно признавали "учителем года", арестовали, обвинив в интимных отношениях со школьницами. Новость об этом распространил таблоид The Daily Mail.

По информации издания, мужчину по имени Спенсер Херрон обвинили в множественных недопустимых контактах с ученицами — по версии следствия, Херрон соблазнил как минимум трех своих учениц. Одной из девушек, как говорится в полицейском рапорте, он предлагал встретиться для интима непосредственно на территории школы.

"Спенсера Херрона, проработавшего в школе 15 лет, признавали учителем года в прошлом учебном году. И это, как мы видим, не помешало ему грубо нарушать профессиональную этику и уголовный кодекс", — пишет DM.