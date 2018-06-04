Заключенный, ожидавший смертной казни 24 года, найден мертвым

Американский заключенный, которого приговорили к смертной казни двадцать четыре года назад, не дождался приведения приговора в исполнение и лишил себя жизни самостоятельно.
По данным Al.com, речь идет о 57-летнем мужчине по имени Джеффри Линн Борден. Сотрудники одного из исправительных учреждений штата Алабама, где находился заключенный, нашли его тело во время ежедневного обхода камер.
В 1995 году Борден убил экс-супругу и тестя на глазах у детей. Двойное убийство с отягчающими факторами стало причиной, по которой его приговорили к высшей мере наказания. Исполнение приговора, однако, несколько задержалось — мужчину должны были казнить в октябре 2018-го, но он уже не мог ждать — убийца страдал от ментального расстройства и сильных физических болей, плюс, не получал должного лечения.
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