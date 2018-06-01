Жителям американского города сообщили о конце света

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Администрация американского города Марион Каунти (штат Орегон) планировала уведомить население об отключении воды, но что-то пошло не так и жители городка получили сообщения о немедленной эвакуации, которые многие восприняли как начало апокалипсиса.

Вторжение инопланетян, начало третьей мировой войны, нашествие зомби или просто библейский конец света — жители Марион Каунти даже не знали, к чему готовиться, когда на их смартфоны поступили уведомления о таинственной эвакуации.

"Мы вообще-то хотели предупредить людей о планируемом отключении воды, но... в общем, не знаю, как так вышло, но сообщение получилось довольно пугающим. И в нем, при этом, не было ни слова о воде. Ну, вот так бывает...", — прокомментировал происшествие городской шериф.