Солдат изуродовал свою девушку за невкусные котлеты по-киевски

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Недожаренная котлета по-киевски чуть было не стала причиной смерти жительницы Великобритании — сообщает ресурс inforeactor.ru. Нет, женщина не отравилась котлетой — все гораздо страшнее. Она приготовила блюдо неправильно, поэтому ее сожитель, который и так постоянно ее избивал, буквально озверел.

Мать двоих детей получила столь серьезные травмы, что ее пришлось госпитализировать в экстренном порядке. Садиста, который избивал женщину, задержали полицейские — им оказался военнослужащий из Шотландии. В общем, довольно печальная история, в которой каким-то неведомым образом оказались замешаны котлеты по-киевски.

"Дело, конечно же, не в котлетах, а в том, что сожитель пострадавшей женщины — настоящий психопат, представляющий собой опасность для общества", — говорят правоохранители.