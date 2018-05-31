«Аэрофлот» отказал в посадке на рейс пассажирам без объяснения причин

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В ночь на тридцать первое мая в Шереметьево произошел довольно странный инцидент — нескольких пассажиров, которые намеревались сесть на самолет в Санкт-Петербург, не допустили к посадке без каких-либо оснований для этого. В ситуации пыталось разобраться федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".

По данным издания, к пассажирам, которые прибыли в аэропорт заблаговременно, подошел некий сотрудник то ли "Аэрофлота", то ли Шереметьево, и заявил, что посадка на рейс не является возможной, так как отсутствует автобус, необходимый для доставки людей к авиалайнеру.

Пассажиры прождали в зоне вылета два с лишним часа и в итоге так никуда и не полетели, а авиакомпания и аэропорт стали перекладывать ответственность друг на друга.