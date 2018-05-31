У саратовца изъяли почти 15 кг анаболических стероидов

Фото из открытых источников

Крупную партию сильнодействующих веществ удалось изъять правоохранителям Саратова у одного из местных жителей — речь идет, по данным Главного управления МВД РФ по Саратовской области, о почти пятнадцати килограммах анаболических стероидов.

"Стероиды общей массой более чем в четырнадцать с половиной килограммов хранились в квартире у двадцативосьмилетнего саратовца. Известно, что мужчина намеревался торговать сильнодействующим веществом посредством сети Интернет", — говорят представители регионального главка МВД.

В отношении мужчины было инициировано уголовное производство, итогом которого может быть заключение сроком до восьми лет. В данный момент фигурант дела ограничен в перемещении подпиской о невыезде.