У саратовца изъяли почти 15 кг анаболических стероидов

Крупную партию сильнодействующих веществ удалось изъять правоохранителям Саратова у одного из местных жителей — речь идет, по данным Главного управления МВД РФ по Саратовской области, о почти пятнадцати килограммах анаболических стероидов.
"Стероиды общей массой более чем в четырнадцать с половиной килограммов хранились в квартире у двадцативосьмилетнего саратовца. Известно, что мужчина намеревался торговать сильнодействующим веществом посредством сети Интернет", — говорят представители регионального главка МВД.
В отношении мужчины было инициировано уголовное производство, итогом которого может быть заключение сроком до восьми лет. В данный момент фигурант дела ограничен в перемещении подпиской о невыезде.
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