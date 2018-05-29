Голодный медведь потревожил село на Сахалине

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Покой жителей расположенного на Сахалине села Эхаби был потревожен медведем, который в поисках еды забрел на один из участков. По данным информагентства SakhalinMedia, столкновение с хищником вызвало у сельчан испуг.

Медведи не являются редкостью для этих мест — они то и дело приходят из леса и пытаются что-нибудь съесть. Конкретно этот медведь, тем не менее, был особенно голодным и устрашающим, поэтому чудом успевшей забежать в дом хозяйке участка, на котором хозяйничал косолапый, повезло.

"В лесу нет еды, вот они и идут к людям. Дачники оставляют на огородах отходы, которые и привлекают медведей. В целом, ситуация, конечно, угрожающая, но охотоведы, которых мы неоднократно вызывали, пока что ничего не сделали", — рассказывает местный лесничий Сергей Ырганов.