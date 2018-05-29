Мужчина 13 раз изнасиловал школьницу, в результате чего она забеременела

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Пятидесятидвухлетний житель Новосибирска, который тринадцать раз изнасиловал школьницу, предстанет перед судом — сообщают региональные СМИ, по данным которых, пострадавший ребенок в конце концов забеременел.

В новосибирской прокуратуре уточняют, что преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней осуществлялись с марта 2016-го по ноябрь 2017-го года. В общей сложности ребенок пережил тринадцать изнасилований. В результате одного из эпизодов девочка забеременела, сообщает сайт inforeactor.ru.

Мужчине, который так и не признал вину, грозит лишение свободы сроком от пятнадцати до двадцати лет. Представители Новосибирского областного суда, где будет рассматриваться дело, не исключают и наказание в виде пожизненного заключения.