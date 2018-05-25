В Заполярье пациентка пришла к врачу с гайморитом, а ушла - с косоглазием

Оториноларинголог, проживающий в Мурманской области, был приговорен к двум годам ограничения свободы за ошибку, допущенную им в ходе проведения процедуры, которая проводилась для лечения женщины, обратившейся в медучреждение с гайморитом. Итогом врачебной ошибки стало неизгладимое косоглазие, приобретенное пострадавшей пациенткой.
"Врач нарушил технику гайморотомии и причинил тяжкий вред здоровью женщины. Пострадавшая получила оскольчатые переломы глазницы, которые привели к косоглазию", — сообщают официальные представители регионального управления Следственного комитета России.
В отношении допустившего ошибку врача было инициировано уголовное производство, по итогам которого он получил наказание в виде двух лет ограничения свободы. Врач полностью признал свою вину и раскаялся.
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