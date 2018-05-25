Восемь человек погибли в результате подрыва автомобиля в Ливии

Террористическая атака, которая произошла в ночь на двадцать пятое мая в Бенгази (второй по величине город Ливии), унесла, по последним данным, восемь жизней. Еще не менее двенадцати человек получили травмы разной степени тяжести.
По данным ливийских СМИ, теракт произошел около гостиницы "Тибести" — посреди оживленной улицы взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Взрывом, как уточняют очевидцы, повредило большое количество припаркованных машин.
Министерство здравоохранения Ливии возложило ответственность за террористическую атаку на присутствующую в стране миссию ООН, которая не выполняет своих обязательств и не защищает ливийское население от угроз, создаваемых террористами.
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