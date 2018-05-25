Спиленное дерево упало на пятилетнего мальчика в Хабаровском крае

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Уголовное производство инициировали правоохранители Хабаровского края по факту падения на пятилетнего ребенка спиленного дерева. Об инциденте, в результате которого ребенок получил серьезные травмы, сообщает Следственное управление Следственного комитета по региону.

"Глава дома культуры, расположенного в селе Гродеково, решила избавиться от сухого дерева, которое росло рядом с детской площадкой и клубом. Двадцать второго мая она попросила одного из сотрудников ДК спилить дерево, а сама ограничила играющим на площадке детям доступ к опасной зоне. Несмотря на это, падающее дерево задело мальчика, который каким-то образом оказался в зоне падения", — рассказывают представители СК.

Дело возбуждено по статье "Халатность" — добавляют в региональном СУСК РФ. Ребенок с тяжелыми травмами был доставлен в госпиталь, о его состоянии на данный момент не сообщается.