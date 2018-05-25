Житель Барнаула откусил ухо собутыльнику во время пьянки‍

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Житель Барнаула, который во время пьяной драки вообразил себя Майком Тайсоном и откусил противнику часть уха, предстанет перед судом — правосудие квалифицировало его деяние как нанесение тяжкого вреда здоровью, поэтому мужчине грозит наказание в виде восьми лет тюрьмы.

Инцидент, по данным информационного портала inforeactor.ru, произошел на территории Барнаула в феврале 2018-го года. Двое мужчин распивали алкогольные напитки и, как это часто бывает, повздорили. В драке, которая завязалась по итогам спора, один из мужчин откусил другому частью уха.

Медикам, к которым обратился пострадавший, пришлось ампутировать ему 1/3 ушной раковины — это, как уточняется в материалах дела, может считаться тяжким вредом здоровью.