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200 свиней вывалились из фуры под Воронежем и прилегли отдохнуть

Пятница, 25 Мая 2018 09:13
200 свиней вывалились из фуры под Воронежем и прилегли отдохнуть Фото из открытых источников

Большегрузный автомобиль, перевозивший две с лишним сотни свиней, перевернулся на трассе в Воронежской области, в районе села Веретье — пишет Лайф и публикует короткое видео (смотрите ролик ниже), на котором показаны последствия аварии.

 

Судя по видео, свиньи (по крайней мере — их часть) не слишком сильно пострадали в дорожно-транспортном происшествии. Животные, как видно, не отходят далеко от перевернувшейся фуры, предпочитая мирно пастись рядом с ней или просто лежать и отдыхать.

 

Причины происшествия, в результате которого две сотни хрюшек получили, как минимум, шок, выясняются в данный момент уполномоченными сотрудниками регионального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости свиньи
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