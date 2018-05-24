Лоси в Череповце: В Индустриальном районе люди боятся выйти на улицу из-за лосей

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Настоящее нашествие лосей фиксируется в Череповце — в Индустриальном районе города, как сообщают местные средства массовой информации, люди даже побаиваются выходить из домов.

Сегодня утром здесь видели сразу двух лосей — сначала они появились вместе в районе медсанчасти "Северсталь", а затем, вероятно, разделились, потому что одного лося видели на улице Ленина, а другого — на Парковой. В данный момент одно из животных находится на территории двадцать первой школы.

"Животные ведут себя спокойно и не представляют угрозы для людей, так что бояться, на самом деле, нечего. Тем не менее, мы не подпускаем людей к лосю, который был замечен на территории школы — просто для того, чтобы не спугнуть его", — рассказывает Дмитрий Санакоев, глава спасательной службы, которую подняли по "лосиной тревоге".