В Новгороде врачи 3 суток искали потерявшегося на чердаке 72-летнего пациента

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Пенсионер, который потерялся на чердаке расположенной в Новгороде больницы "Азот", чуть было не свел с ума медицинский персонал, который не мог отыскать пациента на протяжении трех суток.

Впрочем, по данным вк-паблика Mash, мужчину никто особенно не искал — врачи якобы просто решили, что он самовольно покинул больницу. А пенсионер, тем временем, каким-то мистическим образом оказался на чердаке. Что он там делал целых трое суток — не знает никто, в том числе и он сам.

Единственное, что помнит семидесятидвухлетний мужчина — это капли воды, которые он слизывал с протекающих труб, чтобы не умереть от жажды. Пенсионер, при этом, так увлекся, что перекрыл горячую воду всей больнице. Тут-то его и нашел сантехник, который намереваясь разобраться, в чем дело, полез на чердак.