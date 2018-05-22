В Петербурге девочка сломала позвоночник, упав с кровати

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Падение с кровати обернулось довольно серьезными травмами для юной жительницы Санкт-Петербурга — восьмилетнюю девочку госпитализировали с переломом позвоночника после того, как она упала со 2-го яруса двухъярусной кровати.

По данным информационного ресурса politexpert.net, родители пострадавшего ребенка обратились в скорую помощь днем девятнадцатого мая — неизвестно, каким именно образом, но ребенок упал с верхнего яруса кровати и сломал позвоночник, а также получил закрытую ЧМТ, сотрясение головного мозга, несколько переломов и общую контузию.

Семья, в которой воспитывается девочка, не стояла на учете в органах опеки — уточняют правоохранители, которым медики сообщили о происшествии.