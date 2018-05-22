Подросток сжег дом родителей за отказ купить ему новый телефон

Шестнадцатилетний житель Индонезии сжег дом своих родителей, когда те отказались немедленно купить ему новый телефон. О происшествии, которое имело место на территории индонезийской провинции Восточная Ява, сообщает газета The Straits Times, ссылающаяся на местного шерифа.
"Подросток пришел в ярость после того, как его фермер-отец не стал покупать ему смартфон по первому требованию, а пообещал приобрести гаджет к Ураза-байраму (религиозный праздник, который в Индонезии отмечается в середине июня). Разозлившись, юноша принес в отчий дом дрова и поджег их. Люди не пострадали, однако жилище выгорело полностью", — рассказывает шериф Джоко Винарто.
Убытки, понесенные семьей, составили семьдесят пять миллионов рупий. Это примерно триста тридцать тысяч рублей. Проблемный подросток, из-за которого сгорел дом, и ранее вел себя похожим образом — он, например, угрожал своим родителям убийством, когда те не хотели покупать ему мотоцикл.
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