Блогера-миллионера избили молотком после ДТП с тараном

Фото из открытых источников

Британца Алима Икбала, который известен в социальных сетях под псевдонимом Lord Aleem, задержали правоохранители — автомобиль блогера спровоцировал масштабное ДТП, протаранив несколько припаркованных машин. Владельцы последних, при этом, несколько разозлились, поэтому избили знаменитость. Молотком.

По данным The Birmingham Live, двадцатитрехлетняя звезда соцсетей получила серьезную травму в потасовке, которая началась из-за ДТП, спровоцированного блогером. Если бы в ситуацию не вмешались сотрудники полиции, которые задержали Лорда Алима и других участников драки, то все могло бы закончиться плачевно.

Lord Aleem прославился благодаря демонстрации роскошной жизни — являясь сотрудником компании, которая принадлежит его отцу, мужчина тратит деньги на дорогие машины и развлечения.