Два Mercedes за 12 млн руб угнали у автоледи на западе Москвы за одну ночь

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В Солнцево, что на западе столицы Российской Федерации, неизвестные злоумышленники угнали два дорогих "Мерседеса" у тридцатичетырехлетней местной жительницы. Преступники, при этом, похитили не только транспортные средства, но и документы на них.

Согласно данным, распространенным официальными представителями Главного управления МВД РФ по Москве, суммарная стоимость похищенных автомобилей Mercedes-Benz G 63 AMG и Mercedes-Benz S 63 AMG составляет двенадцать миллионов рублей. Машины были угнаны непосредственно из гаража, в котором они хранились.

"В ночь на двадцатое мая двое угонщиков в масках проникли в частный дом в коттеджном поселке на Мещерском проспекте и похитили ключи от гаража и автомобилей, а также документы к последним. Затем преступники беспрепятственно угнали автомобили из гаража", — рассказывают правоохранители, инициировавшие по факту инцидента уголовное производство.