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Жестокое преступление в поселке Псебай: зверски убита мать пятерых детей

Понедельник, 21 Мая 2018 09:27
Полиция пытается установить, кто убил мать пятерых детей в поселке Псебай Фото из открытых источников

Резонансное убийство, которое имело место в поселке городского типа Псебай, что расположен на территории Мостовского района Краснодарского края, потрясло не только местных жителей —слухи о жестокой расправе, которую озверевшие подростки учинили над многодетной женщиной, распространились уже довольно далеко. И, как необходимо отметить, произошло так отнюдь не случайно.

 

События, о которых идет речь, обзавелись накануне официальным пресс-релизом, опубликованным кубанским управлением Следственного Комитета России — в документе указано, что убийство сорокалетней жительницы поселка, у которой осталось пятеро детей, было осуществлено местным шестнадцатилетним подростком — он, будучи знакомым с женщиной, вызвался проводить ее домой из кафе, однако по пути напал на нее — ударил по голове камнем и задушил.

 

Подростка, как уточняют в СКР, уже задержали, поэтому теперь вроде бы остается только дождаться судебного заседания, которое поставит справедливую точку в этом деле. Но в реальности все несколько сложнее — подросток-убийца, как уверяют местные жители, действовал не в одиночку.

 

Официальная версия, по словам местных, лишь очень частично соприкасается с гораздо более ужасной действительностью — на самом деле на женщину напала группа пьяных подростков.

 

"Наталья пришла в кафе "Ивушка" с подругой — женщины посидели там некоторое время, но собрались уходить, когда в том же кафе появилась компания нетрезвых подростков. Последние стали преследовать Наталью, а затем напали на нее на безлюдной улице. Женщину изнасиловали и убили, а затем надругались над телом — изуродовали грудь и половые органы, извлекли внутренности. Труп оттащили от дороги и бросили. Наталья кричала, пока была жива — жители окрестных домов слышали крики, поэтому вызвали правоохранителей и казаков. Но помощь подоспела слишком поздно", — рассказывают местные жители, отмечая, что ужасное убийство произошло в маленьком поселке, где все друг друга знают, поэтому у властей не выйдет сгладить общественный резонанс обтекаемой официальной версией.

 

Казаки, появившиеся на месте происшествия, обнаружили одного из малолетних убийц в нескольких десятках метров от трупа — мертвецки пьяный подросток мирно спал. Дальше началось интересное — прибывшие на место полицейские "уладили" вопрос таким образом, чтобы вину взял на себя один шестнадцатилетний парень. Отец которого, как поговаривают, умеет решать подобные вопросы. И действительно — в уголовном производстве, которое появилось по делу, нет ни слова об изнасиловании или глумлении над телом.

 

Возмущенные отсутствием правосудия люди собрались на митинг — смотрите видео ниже.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости убийство
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