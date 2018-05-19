В Питере - не пить: Петербуржец выпил литр водки и утонул в озере

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17 мая в полицейский участок Санкт-Петербурга обратился мужчина. Он сообщил, что его друг ушел плавать в озеро и не вернулся.

Как рассказал 22-летний парень, он со своим 36-летним другом распили литр водки, после чего решили отправиться на Кавголовское озеро. На берегу они выпили пива, после чего старший мужчина полез купаться. После этого его не видели.

Сотрудники полиции выехали на место происшествия, где обнаружили одежду пропавшего петербуржца. Как сообщает издание «Политэксперт», через некоторое время на поверхность озера всплыл труп мужчины.

Была установлена его личность, оказалось что ранее погибший привлекался к административной ответственности, был судим в 2016 году. По факту происшествия проводится проверка следствием.