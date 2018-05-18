Девушка спрятала кокаин во рту и умерла

Фото из открытых источников

Девятнадцатилетняя жительница Великобритании скончалась в результате передозировки кокаином, который она спрятала во рту, когда автомобиль с ней остановили полицейские.

По данным издания Metro, испуганная Джорджия Кассиди спрятала наркотическое вещество во рту, когда машину, в которой она ехала вместе со своим парнем, остановили для рутинной проверки. Поступок девушки позволил ее молодому человеку избежать задержания, но привел к трагедии.

Через несколько часов у Кассиди появились симптомы тяжелой передозировки кокаином, с которыми ее госпитализировали. Врачи, однако, не сумели помочь девушке — спустя три дня она умерла. Парня Кассиди арестовали по подозрению в хранении запрещенных веществ.