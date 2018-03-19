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Глава интерната на Южном Урале провел корпоратив за счет детей

Понедельник, 19 Марта 2018 11:35
Глава интерната на Южном Урале провел корпоратив за счет детей Фото из открытых источников

За растрату бюджетных средств осудили директора расположенной в Озерске школы-интерната, в которой учатся дети с отклонениями в развитии. Глава специализированного учебного заведения устроил пышный банкет, приуроченный к юбилею школы, и все бы ничего, если бы не источник финансирования мероприятия.

 

Этим самым источником стали деньги, выделенные на питание детей. Для того, чтобы провернуть преступную схему, директор школы-интерната отменил занятия на два дня, однако не зафиксировал этот факт в документации, которая ведется для учета питания детей.

 

Махинация позволила директору "сэкономить" почти двадцать тысяч рублей. Соответствующие деньги были потрачены на банкет. Суд, несмотря на тот факт, что директор компенсировал деньги, оштрафовал его на сто тысяч рублей.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости интернат

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