Бурятский расчленитель "спалился" из-за номера телефона на пакете с головой жертвы

Когда выбрасываешь расчлененное тело в мусорный бак, не стоит оставлять в пакетах с его отдельными частями свой номер телефона. Об этом простом правиле не знал "бурятский расчленитель", которого благодаря данному обстоятельству поймали правоохранители.
Инцидент, о котором идет речь, произошел 28-го декабря 2017-го. В одном из мусорных контейнеров Улан-Удэ были обнаружены пакеты с фрагментами расчлененного человеческого тела. Оперативники, которые прибыли на место ЧП и осмотрели пакеты, обратили внимание на номер мобильного телефона, который был на одном из пакетов.
Проверка показала, что номер принадлежит местному жителю — он проживал в доме, расположенном рядом с мусорным контейнером, в котором нашли останки. В его квартире нашлись недостающие части тела, так что всякие сомнения отпали автоматически. Оказалось, что мужчина убил и расчленил своего знакомого, имевшего неосторожность поссориться с "расчленителем" из-за какого-то малозначительного повода.
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