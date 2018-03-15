В США произошла стрельба в больнице, есть погибшие

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Полиция американского штата Алабама расследует инцидент со стрельбой, произошедший в одной из местных больниц — в медицинское учреждение проник вооруженный огнестрельным оружием мужчина, который подстрелил двоих человек, а затем убил себя.

Один из раненых скончался от полученных огнестрельных ранений, а второй, как отмечают медики, находится в стабильном состоянии. Стрельба имела место в больнице UAB Hospital Highlands, расположенной в городе Бирмингем.

В данный момент личности стрелка и его жертв не идентифицированы. Неясными остаются и мотивы нападавшего — для того, чтобы установить их, полицейские Бирмингема проводят расследование, в рамках которого опрашивают свидетелей и осматривают место происшествия.