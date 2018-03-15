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Американка женилась на дочери и сыне и попала в тюрьму

Четверг, 15 Марта 2018 12:54
Американка женилась на дочери и сыне и попала в тюрьму Фото из открытых источников

46-летняя американка, которая пользуясь разрешающим однополые браки законом, действующим в штате Оклахома, оформила брачный союз с собственной дочерью, попала в поле зрения локальных служб правопорядка. Последние не только аннулировали ее брак с дочерью, но и приговорили женщину к двум годам тюрьмы, обвинив ее в инцесте.

 

О подробностях удивительной истории, главными действующими лицами которой стали Патрисия Спэнн и ее 26-летняя дочь Мисти Спэнн, пишет New York Post. Для того, чтобы оформить брак с матерью, Мисти потребовалось сменить фамилию — так она стала Мисти Клейтон.

 

Когда обман вскрылся, суд аннулировал брак, а также признал Патрисию Спэнн виновной в инцесте. Кроме того, оказалось, что ранее женщина уже выходила замуж за своего сына — однако тот брак не продлился долго и был расторгнут по инициативе парня.

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости США

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