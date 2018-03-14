В Германии мужчина нашел €8 млн и отнес в полицию

56-летний житель Франкфурта-на-Майне, который копался в мусорном баке, вероятно, в поисках чего-то интересного, все-таки нашел то самое интересное — внимание мужчины привлек чемодан, внутри которого было восемь миллионов евро.
Позже выяснилось, что деньги были фальшивыми, однако прежде чем этот факт вскрылся, чемодан уже был доставлен законопослушным немцем в полицию. Русским людям это кажется чем-то диким, но в Германии подобные случаи не редки — здесь даже бомжи относят случайно найденные в мусорниках деньги в полицию, за что получают положенные им 3%.
Что же касается случая во Франкфурте-на-Майне, то обнаруженные здесь фальшивые купюры номиналом в 500 евро, общая сумма которых составила восемь миллионов, были, предположительно, напечатаны в качестве реквизита для казино.
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